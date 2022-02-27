Как информирует «НБН», экс-глава внешнеполитического ведомства в своем посте написал следующее:

«Сегодня в Белоруссии референдум. Со смешным названием «конституционный». При Лукашенко там не будет никакой конституции, он полностью стал вассалом Путина. Я сам слышал, как он клялся, что с территории Беларуси никогда не будет никакой угрозы для Украины. Теперь из Беларуси летят ракеты и уходят войска. Он не просто нарушил все обещания ради своей власти, он уводит Беларусь в никуда. Она станет либо частью России, либо независимой страной. А Лукашенко максимально должен отвечать как сообщник Кремля».

Тем временем, пока агрессор Путин и его нелегитимный друг-президент Беларуси Александр Лукашенко решают определенные преступные вопросы, российские горе-вояки продолжают сдаваться в плен на территории Украины. Но это в лучшем случае, а в большинстве своем они просто погибают. Кроме того, на территории Российской Федерации люди все более активно выходят на улицы, чтобы донести до Путина месседж немедленного прекращения войны в Украине.