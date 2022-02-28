Об этом Вадим Денисенко рассказал в эфире телеканала «Рада», передает «НБН».

«5-й день он прячется в своем бункере на Урале. Эту информацию подтверждают и некоторые российские журналисты и такая же информация поступает от соответствующих ведомств. Он прячется, боится реакции своего окружения и элит», — сказал Денисенко.

Чиновник отметил, что последние два года Путин также прятался в бункере – он боялся подхватить коронавирус.

Кроме того, советник главы МВД сказал, что глава страны-агрессора дал приказ российским военным стрелять по жилым домам украинцев, что собственно и делают российские оккупанты.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабную войну с Украиной. Оккупанты пытаются захватить не только стратегические объекты, воинские части, но и цинично пускают ракеты по жилым домам, а также стреляют по мирным жителям.

ВСУ и Силы территориальной обороны мужественно дают отпор оккупантам. Российская армия несет серьезные потери.

Ранее артист Данилко сделал громкое заявление о кремлевском диктаторе Путине.