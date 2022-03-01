Об этом сообщает Podpravda, передает “НБН”.

Алексей Парновский — старший научный сотрудник Института космических исследований. Украинский ученый поделился мнением по поводу недавней угрозы Путина.

Стратегическое ядерное оружие РФ включает в себя баллистические ракеты подводных лодок, межконтинентальные баллистические ракеты и стратегическую авиацию. Эксперт считает, что использовать их будет проблематично: чтобы те долетели до Украины, запускать их нужно разве что с Камчатки по неоптимальной траектории.

Алексей Парновский заявляет, что тактическое ядерное оружие в подчинении обычных вооруженных сил. Это значит, что это те же Точки и Искандеры, на которые необходимо надеть ядерные боеголовки. Это тоже требует времени: каждую ракеты нужно разблокировать,навести на цель и запустить. Важным в этом пункте является то, что хранятся боеголовки отдельно, поэтому разведка проинформирует об их перевозке заранее.

Запуск ракет с подводных лодок еще менее реальный: во-первых, передвижение всех субмарин отслеживается, а во-вторых, в их обслуживании задействована неквалифицированная команда, включающая в себя представителей производителя.

Единственной реальной угрозой может стать дальняя стратегическая авиация. Это большие, хорошо заметные на радаре самолеты с крылатыми ракетами. Но и здесь Украина может дать отпор с помощью зенитно-ракетных комплексов большой дальности С-200, которые могут сбивать вражеские воздушные судна прямо над Москвой.

Парновский отметил, что при “нажатии на красную кнопку” президентом России, ракеты не сразу полетят. Распоряжение передается командирам определенных войск (РВСН, подводный флот, дальняя авиация), информируя подчиненных по цепочке. И на каждом этапе может пойти сбой — командующие могут отказаться и отменить операцию.

Ядерная атака — это самоуничтожение. При таком раскладе пострадает часть России, Украина, Беларусь (с которой РФ в особых отношениях) и другие приближенные страны.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне полномасштабного военного вторжения РФ озвучил главные требования Кремля публично, назвав Россию страной-террористом.