Как информирует «НБН», об этом украинский лидер заявил во время своего выступления.

В частности, президент Украины отметил:

«В Харькове был зафиксирован удар крылатой ракетой. Эпицентр пришелся на крупнейшую в Европе площадь. Это площадь Свободы. В результате десятки человек погибли. Вот таким сегодня у народа было утро. Это откровенный, не прикрытий абсолютно ничем террор со стороны России. Этого никто им не простит и не забудет. Мы обращаемся ко всем государствам нашей планеты незамедлительно отреагировать на такую преступную тактику агрессора. Нужно провозгласить, что Россия на самом деле осуществляет государственный терроризм. Мы требуем полной ответственности для террористов в международных судах».

Говоря о первоочередных целях Кремля по Украине, Владимир Александрович отметил:

«Для Российской Федерации сейчас наиболее важными целями является Киев и Харьков. Их террор направлен сейчас на то, чтобы сломать наше сопротивление. Они идут на столицу Украинского государства так же, как и в Харьков. Именно потому оборона столицы на сегодняшний день – главный приоритет для государства. Киев является сердцем нашей страны. Будет защищен Киев – будет защищено государство. Сердце страны должно биться, и мы будем браться, чтобы победу одержала жизнь».

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Кремле озвучили основные условия для завершения войны на територии Украинского государства.