Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейская правда», об этом проинформировал руководитель пресс-службы Кремля после телефонного разговора между президентами Франции и Российской Федерации.

Так, президент страны-агрессора Российской Федерации заявил, что «урегулировать» ситуацию в Украине реально исключительно при учете «законных интересов Российской Федерации в сфере базопасности». При этом он подчеркнул три своих условия: признать российский суверенитет Крыма; решение заданий по «денацификации и демилитаризации Украины»; обеспечение его «нейтрального статуса».

Насколько известно, сегодня российская и украинская делегации провели переговоры в районе украинско-белорусской границы. Главным вопросом, который на них поднимался, было прекращения огня, а также вывод всех войск России с украинской земли.

А в это время, пока Путин делает какие-то заявления, больше похожие на ультиматумы, его войска обстреливают ракетами мирное население Украины. В частности, буквально полчаса назад был обстрелян город Бровары. Кадры с места событий опубликовал Febspot-канал UkraineWillWin.