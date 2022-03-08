Как информирует «НБН», Алексей Арестович в эфире «Украина 24» высказал собственное мнение по переговорному процессу между государством-оккупантом Россией и Украиной.

Дословно из сообщения советника главы Офиса президента Украины:

«Я имею несколько мнений по этому поводу. Одно из них – все пошло не так, как ожидали в России. Второе – они сразу же поняли, что реакция Запада не та, на которую они рассчитывали, и теперь нужно изображать из себя людей, которые готовы к прекращению военных действий. Третье – Москва с самого начала не уделяла этим переговорам необходимого внимания. Все это было имитацией процесса. Ведь «калибры» прибывших с их стороны людей даже на территории России считаются такими, у которых «путаная» репутация».

Россия продолжает снижать требования в переговорном процессе

Алексей Арестович также отметил, что российская сторона начала постепенно снижать свои требования во время переговорного процесса. Советник Андрея Ермака сказал:

«В настоящее время наблюдается, как они постепенно снижают планку. Это следует из их официальных комментариев. Уже подевалась куда-то денацификация. Никто из них уже не ищет ее. А ведь это было одним из главных требований. Это была заявленная причина войны, которую объявило высшее руководство России. Касательно демилитаризации. Так здесь вопрос – кто и кого сейчас демилитаризует? Пока что мы делаем это по полной программе с ними».

Кроме того, эксперт добавил, что сильнейшее сопротивление и героизм защитников Украинского государства вместе с потрясающими потерями, которые они наносят вражеским силам, продолжит заставлять Российскую Федерацию пересматривать собственные ультиматумы.

Напоследок Арестович подчеркнул:

«Полагаю, что еще дней десять и планка переговоров будет выглядеть с их стороны приблизительно так: ну, не используйте хотя бы на официальном уровне известную кричалку харьковских футбольных болельщиков. Это останется единственным их требованием».

А тем временем Febspot-канал UkraineWillWin подтверждает слова Алексея Арестовича по демилитаризации России, опубликовав кадры очередного удара «Байрактаром» по колонне вражеской технике в Сумской области.

Также известно о еще одних важных переговорах на уровне глав внешнеполитических ведомств России и Украины, которые состоятся в Турции.