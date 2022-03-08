Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передает «НБН».

Народный депутат Украины от «ОПЗЖ», один из лидеров этой политической силы Юрий Бойко заявил, что представители его партии «будут защищать Украину».

По его словам, их главной задачей является организация гуманитарной помощи людям, чьи города и населенные пункты пострадали от полномасштабной агрессии РФ.

«Мы осуждаем агрессию российской армии против нашей страны», — заявил он.

Также он заявил, что представители «ОПЗЖ» пополняют ряды территориальной обороны. По его словам, в Силах территориальной обороны представители данной политической силы будут охранять важные объекты инфраструктуры и жилье граждан, а также бороться с мародерами.

«Мы делаем все, чтобы помочь гражданам в это страшное время. Мы будем защищать Украину», — пишет Бойко.

Многих украинцев удивило то, что на 13-й день войны Бойко опубликовал пост, в котором осудил полномасштабное вторжение РФ в Украину. Некоторые украинцы пишут, что они не верят депутат от пророссийской «ОПЗЖ», которые решили «защищать Украину».

«Сомневаюсь я, однако». «Им веры нет». «Проснулись?», — пишут украинцы.

Стоит отметить, что Бойко находится в Украине. Ранее известный журналист-расследователь Христо Грозев сообщил три требования Кремля для прекращения войны. Интересно, что в этих требованиях фигурирует и Бойко – Россия якобы хочет видеть его премьер-министром.