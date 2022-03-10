Арестович во время брифинга в четверг, 10 марта, сообщил украинцам, что наши вооруженные силы за прошедшие 24 часа нанесли не менее семи мощных ударов по армии Путина, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, в результате атаки украинских военнослужащих были ликвидированы командиры двух полков армии страны-агрессора.

ВСУ ударили по оккупантам в направлении Броваров, Изюма, Николаева, Никополя и Кривого Рога. Россияне выдвинули свои отдельные батальонно-тактические группы, которые уничтожила армия Украины.

Кроме того, защитники нашей страны взяли населенный пункт Дергачи в Харьковской области, что позволило осуществить разрыв связи между северной группировкой армии Путина и подразделениями РФ в районе Изюма. Арестович подчеркнул, что с военной точки зрения ВС Украины добились серьезного тактического успеха.

Ранее советник главы ОП рассказал о фейках россиян об их «достижениях» в войне с нашей страной. Арестович сообщил, как оккупанты подают информацию о «потерях» ВСУ.