Как сообщает «НБН» со ссылкой на Телеграмм-канал ГБР, 18 марта следователь судья удовлетворил ходатайство следователя ГБР об избрании меры пресечения в порядке, предусмотренном ч. 6 ст. 193 Уголовного процессуального кодекса Украины, то есть при отсутствии фигуранта.

Ранее следователи ДБР и прокуроры Офиса Генерального прокурора приняли меры по международному розыску Виктора Медведчука.

Напомним, народного депутата, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», кума Путина Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористической организации.

Место нахождения фигуранта устанавливается.

ГБР также обращается к украинцам, находящимся на территории государства и за его пределами, с просьбой в случае имеющейся информации о возможном местонахождении Виктора Медведчука немедленно сообщать ГБР.

Напомним, ранее мы писали о том, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста