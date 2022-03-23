Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал Ивана Яковины.

Подельники российского диктатора Владимира Путина – Шойгу и Герасимов последние две недели не появляются на публике. В СМИ появилась информация, что у руководителя российского Минобороны проблемы с сердцем.

Прокомментировал ситуацию журналист-международник, политический обозреватель Иван Яковина, назвав ее странной.

«Это, мне кажется, довольно странно, необычно. Особенно в условиях, когда действительно идет война», — отметил он.

Яковина сказал, что в Москве пошли слухи о том, что и Шойгу, и Герасимова отправили под арест. Но при этом официального подтверждения данной информации нет. Сам же Яковина не исключает этого. Журналист напомнил, что до этого под арестом оказалась целая группа генералов и полковников 5-го отдела ФСБ, которые отвечают за предоставление достоверной информации о положении дел в Украине. Кроме того, «чистки» начались и в Росгвардии.

Поэтому Яковина считает, что информация об аресте Шойгу и Герасимова вполне может оказаться не просто слухами, а правдой.

«Не исключаю, что «чистки» могут идти и в Министерстве обороны. Я в информацию об аресте Шойгу и Герасимова – верю», — сказал журналист.

Ранее появилась информация, что российские бизнесмены думают над тем, как устранить Путина.