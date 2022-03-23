Пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины в Telegram-канале сообщила, что власти Сирии не выполняют предварительные обещания о системных поставках наемников для армии Путина, информирует «НБН».

По данным разведки, вчера, 22 марта, командующий 8-й бригады в южной провинции Дера, полковник Насим Абу Ирра встретился с генералом ВС России Александром Журавлевым. Российский военнослужащий выполняет функции командующего группировкой страны-оккупанта в южных сирийских провинциях.

Журавлев требовал от Абу Ирра сформировать и предоставить перечень имен наемников для войны в Украине из его подразделений и сил сирийской обороны. Генерал ВС РФ не дождался четкого ответа о списке военных от сирийского полковника, который решил посовещаться с другими представителями руководящего состава его бригады, после чего вновь выйти на связь.

На решение сирийцев об участии в боях на украинской территории повлияло множество сообщений о больших потерях армии Путина, поскольку наемники не готовы рисковать своей жизнью за деньги, которые предлагает Кремль за присоединение к российским захватчикам.

Не намеренны поддерживать оккупантов РФ и военные Беларуси. В ВСУ рассказали, что солдаты Лукашенко уже предпринимают шаги, чтобы не ввязываться в боевые действия на украинской территории.