Эксперт отмечает, что в окружении президента-агрессора после вторжения российской армии в Украину произошел раскол. В эфире «24 канала» Пионтковский назвал имена людей, которые могут свергнуть Путина, информирует «НБН».

По словам политолога, военное поражение быстро «прочищает мозги», в частности такой провал, как поражение российской армии в первые два дня войны в Украине.

Пионтковский отметил, что у Кремля план по нашей стране был такой же, как по захвату аэродрома в Чехословакии в 1968 году, однако он с треском провалился благодаря украинским защитникам. Он добавил, что паника в Москве началась после месяца войны, когда армия Путина не захватила ни одного крупного города.

Как утверждает эксперт, у главы РФ заметен личный конфликт с директором ФСБ Александром Бортниковым. Запомнился молчанием и грустным лицом во время общения Путина с Советом Безопасности и министр обороны России Сергей Шойгу.

Говоря о главе ФСБ, Пионтковский обратил внимание на то, что Бортников ненавидит Рамзана Кадырова, как и все его подопечные. Сейчас неприязнь к главе Чечни обострилась после того, как президент-диктатор арестовал весь отдел Федеральной службы безопасности РФ, который занимался украинским вопросом.

По этой причине, не последнюю роль в расколе окружения Путина могут сыграть именно Кадыров и Бортников.

Отметим, что советник главы ОПУ Михаил Подоляк обратил внимание на то, как элита России пытается держать дистанцию с Путиным. Он прокомментировал заявление Дмитрия Медведева о «спецоперации» в Украине.