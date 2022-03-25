Об этом народный артист Украины рассказал в интервью журналистке Алесе Бацман, передает «НБН».

Юрий Рыбчинский считает, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину жить осталось недолго. Он не исключает, что его могут убить.

«Все может быть, я не исключаю… Что будет – я не знаю. Но думаю, что жить ему осталось недолго», — сказал поэт.

Народный артист Украины сравнил Путина с нацистским диктатором Адольфом Гитлером и советским диктатором Иосифом Сталиным. По словам Рыбчинского, на долгие десятилетия фамилия Путин будет синонимом вселенского зла.

Кроме того, герой Украины считает, что у Путина могут быть серьезные психические расстройства. Ранее такую версию озвучила американская разведка и Рыбчинский с этой версией согласен.

«Думаю, что он болен… То, что он делает свидетельствует о психическом заболевании», — сказал Рыбчинский.

При этом поэт скептически относится к версии, что в Кремле может произойти «дворцовый переворот».

Ранее Иван Яковина рассказал, куда пропал Шойгу.