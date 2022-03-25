Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью главы ГУР МОУ изданию The Nation, украинская разведка совместно с лесниками, а также охотниками готовит мощную партизанскую борьбу. Противостояние будет осуществляться в тылу оккупантов, которые приехали воевать против украинского народа.

Дословно из заявления Буданова:

«Украинские защитники, бойцы нашего спецназа, даже охотники нашей страны начнут охоту на оккупантов в лесах с винтовками. Скажу так, что совсем скоро весна придет. Наши леса начнут зеленеть. Именно тогда для агрессора и начнется самый настоящий ад».

Таким образом, Буданов намекнул, что Главное управление украинской разведки в усиленном темпе занимается подготовкой сети партизан в тылу оккупантов России. Это необходимо для нанесения точечных ударов.

Во время своего интервью изданию, глава ГУР Минобороны Украины сравнил это с партизанским движением во Вьетнаме, а также Афганистане.

Стоит отметить, что один из бывших главарей донецких боевиков Игорь Гиркин заявил, что вторжение России в Украину является ошибкой. Видео, где Стрелков говорит о поражении России, было опубликовано на Febspot-канале UkraineWillWin.