Во время пресс-конференции в эфире Общественной службы новостей террорист «республики» Донбасса публично признал провал «спецоперации» Путина в Украине. Фрагмент комментария Гиркина о войне появился в Telegram-канале «Украинский Диалог», информирует «НБН».

Террорист «ДНР», который помогал Кремлю осуществить захват Крыма и Донбасса, не доволен ходом боевых действий в Украине. На 29-й день войны в Украине Стрелков признал, что россияне не достигли стратегического успеха ни на одном из направлений. Он упрекнул представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова в умалчивании провала армии Путина, которую начали контратаковать ВСУ.

«Ни ухом, ни рылом не упоминает», — пожаловался Гиркин на сводки оборонного ведомства оккупантов.

Диверсант РФ пришел к выводу, что страна-агрессор проигрывает эту войну, что ставит под угрозу существования Российского государства. Стрелков с грустью заявил, что его худшие прогнозы по «спецоперации» оправдались полностью. Он убежден, что «кровавый тяни-толкай» в Украине крайне опасен для Российской Федерации.

Напомним, что в первые дни войны Гиркин признавал победу нашей страны в информационной войне против россиян. Экс-офицер ФСБ РФ жаловался на то, что страна-оккупант не занимается военной пропагандой.