Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на YouTube-канал «Популярная политика».

Российский диктатор Владимир Путин недооценил готовность Украины сопротивляться. Такое мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин. По его словам, вторжение РФ в Украину явно провалилось и из-за этого Путин в бешенстве.

«Все пошло не так, как планировалось. Они хотели быстренько территорией завладеть, разогнать руководство и поставить новое. Провести какой-то там «референдум» и все. И после этого пусть Запад там сколько угодно трещит и негодует и дело сделано. Так вот не получилось. И в путинском окружении прекрасно понимают, что это провал. И прекрасно понимают, что кто-то должен быть назначен «виноватым». Но любой вояка понимает, что виноват Путин. Он не просчитал риски, недооценил готовность Украины сопротивляться и недооценил сплоченность Запада», — сказал Орешкин.

По словам политолога, сейчас Путин в бешенстве и винит в провале вторжения в Украину военных.

«Он в состоянии холодного бешенства. Он требует довести войну до победного конца и провести парад победы в Киеве. Я думаю, что в Киеве не получится. Но они все равно где-нибудь проведут парад победы, хотя бы в Донецке. Ему не важно, ему нужно создать образ «победителя». И, наверное, с помощью телевизора он этот образ создаст», — сказал политолог.

Орешкин также добавил, что пока россияне слепо верят телевизору, и рейтинг Путина благодаря пропаганде растет. Однако спустя время, по словам политолога, россияне, обеднев, начнут искать виновато.

«Санкции – они эффективны, но они работают вдолгую. Они опускаю планку нормальной человеческой жизни долго, устойчиво и скучно. И верить в то, что «мы поднимаемся с колен» будет все труднее. Это не делается быстро», — сказал он.

Политолог добавил, что «протрезвение» россиян может наступить быстрее – когда ВСУ разгромят российскую армию.

«Гораздо быстрее делают сообщения о военных поражениях. Здесь нашему протрезвению сильно могут помочь Вооруженные силы Украины», — сказал он.

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