Как сообщает «НБН» со ссылкой на заявление ГУР МО Украины, в частности, на аэродроме в ПГТ Климово Брянской области (35 км от границы Украины) противник разворачивает ремонтно-восстановительную базу (РВБ). В настоящее время вражеская РВБ пытается «поставить в строй» значительное количество техники, прибывающей из складов длительного хранения. Состояние этой техники в основном крайне неудовлетворительное, что делает невозможным ее полноценное использование.

Одновременно создаются места для хранения техники, выведенной из строя на поле боя.

В целом РФ часто сталкивается с проблемой невозможности обновления техники после «расконсервации» со складов. С боевых машин полностью разворованы оптические приборы и электроника с содержанием драгоценных металлов.

В частности, в 4-й танковой дивизии РФ выяснили, что из 10 «расконсервированных» танков только один находится в более-менее работоспособном состоянии. Остальные – полностью разукомплектованы. У части из них нет даже двигателей. В настоящее время планы по передаче на фронт техники, снятой с хранения, фактически сорваны.

По имеющейся информации – командир 13-ти танкового полка 4-й танковой дивизии РФ – застрелился.

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