Как информирует «НБН» со ссылкой на заявление, обнародованное сайтом президента Казахстана «Аккорда», а также Кремлем, в России отметили, что Путин якобы сообщил Токаеву о ходе войны на территории Украинского государства, а точнее как их выкладывают в российской версии событий.

На официальном сайте казахстанского лидера отмечается, что Путин якобы отметил во время разговора с Токаевым важность соблюдения нейтрального, безъядерного, внеблокового статуса Украинского государства, поделившись деталями переговорного процесса делегаций Украины и РФ в Турции.

Также известно, что президенты обсудили вопросы экономических отношений между Россией и Казахстаном. Кроме того, Токаев и Путин говорили о необходимости увеличения товарооборота между государствами.

Ранее стало известно, что советник Андрея Ермака — Алексей Арестович оценил шансы России завоевать Донбасс.