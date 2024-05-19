О том, что на ВОТ страны введен предмет под сомнительным названием «моральные основы семейной жизни», во время изучения которого, детям фактически зомбируют «российскими ценностями», пишет «НБН», ссылаясь на материал Центра национального сопротивления (ЦНС).

Как стало известно, во время подобного преподавания, маленьким украинцам рассказывают, о так называемой «российской духовности» и «традициях», или же попросту «скрепах». В частности, россияне уверяют — женщины должны лишь рожать и обязательно быть покорными, а мужчины обязаны защищать Отчизну.

Таким образом «власти» формируют предпосылку «образцовой семьи» с точки зрения РФ, где мужчины должны умирать в войнах, а женщины — рожать новых солдат. Впрочем, на таких уроках забывают об одном — у международного преступника Владимира Путина есть куча внебрачных детей, а сам российский диктатор бросил собственную жену в рамках традиций «русской семьи».

Ранее мы писали о том, что в ЦНС рассказывали, чем Кремль мотивирует россиян идти на войну, помимо денежных выплат.