О том, какая реакция последовала от одессита Василий Ломаченко относительно триумфальной победы уроженца Симферополя Александра Усика над британцем Тайсоном Фьюри в схватке за титул «абсолюта» в супертяжелом дивизионе, прошедшей в столице Саудовской Аравии (Эр-Рияд), пишет «НБН», ссылаясь на лаконичный текст, написанный первым указанным боксером в своем официальном Facebook-аккаунте.

По словам Ломаченко, Усик является лучшим из лучших (Best of the Best). Кроме того, одессит весьма ценит «МОМЕНТИЩЕ!». Однако, Ломаченко подчеркнул не высокое достижение Усика, а лишь намекнул на «божий промысел»:

Слава тебе, Господи, слава тебе! Мир всем.

Следует напомнить, что у нашего чемпиона Усика идеально вышло объединить все титулы основных боксерских ассоциаций, фактически став первым «абсолютом» в 21 веке — последнего идентичного достижения в тяжелом весе добился американец Леннокс Льюис, завоевавший такой статус в 1999 году.

Ранее мы писали о том, что промоутер Ломаченко называл наиболее вероятный срок до следующего боя подопечного.