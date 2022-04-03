Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на «УП» и видеообращение президента, в котором он сказал:

Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не полностью понимает, что происходит и что переживается не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии, который единственный в Европе откровенно поддерживает Путина.

Мы же не просили чего-нибудь особенного от официального Будапешта. Мы даже не получили того, что делают все остальные.

Не получили жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не увидели морального лидерства.

Не увидели никаких усилий, чтобы остановить войну. Почему так? Вся Европа желает мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс.

Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?

Политики уходят. А ведь правда остается. Вот о чем я говорю – о правде. И я всегда говорю, что думаю. Когда я говорю о Венгрии, я имею в виду Венгрию. И мне не нужно маскировать мои мысли. Если нужно сказать о Германии, мы говорим о Германии. Если нужно сказать о какой-то другой стране, я говорю о какой-то другой стране.

Если это война, то я называю ее войной, а не «специальной операцией». Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе.

Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой.