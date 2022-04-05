Спикер оборонного ведомства Украины Александр Мотузяник сообщил, что армия Путина готовится к захвату Харькова. Такое заявление представитель Минобороны сделал во время доклада об оперативной ситуации на фронте, информирует «НБН».

Ссылаясь на источники в разведке, Telegram-канал «Вертикаль» пишет о том, что глава Кремля приказал командованию вооруженных сил Российской Федерации к 9 мая захватить Харьков.

Требование Путина шокировало военных РФ, которые умеют только крушить города, кроме того харьковская территориальная оборона не дает оккупантам даже приблизиться к населенному пункту.

Президент-агрессор рассчитывает на то, что после захвата Харькова он поставит там марионеточное правительство времен беглого в Россию Виктора Януковича.

В тоже время советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что российские военные в качестве «подарка» для диктатора РФ намереваются захватить полностью Донецкую и Луганскую области. По его мнению, оккупанты бросят все свои силы в этот регион. Также представитель Офиса Зеленского оценил шансы россиян на захват Донбасса.