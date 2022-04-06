Как информирует «НБН», издание ZN.UA со ссылкой на источник отмечает что, скорее всего Погребинский направился в Германию.

Отмечается, что Михаил Погребинский, у которого двадцать шестого марта сотрудники СБУ проводили обыски, уже четвертого апреля был замечен на территории Венгрии, а именно в Будапеште. Там он поселился в гостинице.

Еще спустя два дня, шестого апреля, Михаил Погребинский покинул отель и направился в аэропорт Будапешта. Согласно словам людей, которые находились с ним рядом, они из разговора политолога с сестрой услышали, что эксперт направляется в Гамбург.

Во время обыска, который проводился сотрудниками Службы безопасности Украины, двадцать шестого марта, политолог Михаил Погребинский был в столице нашей страны Киеве.

Касательно самого же Виктора Медведчука, известно, что суд разрешил арестовать политика, кума Путина.