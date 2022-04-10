Как информирует «НБН», соответствующий пост депутат Верховной Рады Украины опубликовала на своей Facebook-странице.

В сообщении Тимошенко отмечается:

«Оружие, санкции, деньги! Сегодня в Чернигове, возле уничтоженной путинскими ракетами гостиницы «Украина», зарубежные журналисты спросили меня: «Как и когда закончится война?». Моя позиция неизменна: война в любом случае закончится победой Украины. А вот сроки ее завершения напрямую будут зависеть от непреклонности наших партнеров».

В это же время она обратилась к союзникам и партнерам Украины:

«Дайте нам оружие, о котором мы просим, ​​усилите санкции, направьте заблокированные российские миллиарды на восстановление Украины. И мы уничтожим рашистское зло и защитим Свободный Мир!».

Насколько известно, в настоящее время российско-оккупационные силы активно действуют в некоторых районах Запорожской и Херсонской областей.