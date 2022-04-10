Как сообщает «НБН», в своем Телеграмм-канале Гиркин пишет, что ВСУ усиленно готовят к обороне Славянск и Краматорск, превращая их в одну большую «крепость». Рубежное не полностью под контролем НВФ и РФ. Продолжаются тяжелые бои в городе и окрестностях без особого успеха для России. Попасная — точно такая-же картина, как в Рубежном.

Под Авдеевкой — продвижения нет. Данный пункт превращен в крепость, штурмовать его силами только «второочередных“ мобилизованных батальонов ДНР, как пытаются делать сейчас — безполезно. Тем более, что ВСУ продолжают активно укрепляться и непрерывно подбрасывают живую силу на замещение потерь. Марьинка — бОльшая часть поселка — по прежнему под ВСУ. В остальном — все тоже самое, что с Авдеевкой

— пишет Гиркин.

Также он признает, что на Кураховском направлении — без существенных изменений. Само Курахово превращено в мощнейший укрепленный район и продолжает укрепляться. Еще одна «крепость».

В Мариуполе НВФ якобы «полностью взят и зачищен припортовый поселок и в сам порт войска РФ зашли», но Гиркин признает, что точного подтверждения данной информации нет.

Продолжаются упорные бои в окрестностях «Азовстали» до штурма самого завода еще далеко. «Кадыровцы» — строго во второй линии. В первой — почти исключительно ВС ДНР. С соответствующими жертвами. (Каждый день получаю сообщения: «такой-то убит, такие-то ранены»). В целом — наступление ВС РФ окончательно заглохло и на Донбассе. Продолжение атак силами донецкой пехоты иногда приносит незначительные местные успехи

– отмечает он.

Кроме того, Гиркин сокрушается, что ничего не понятно с перегруппировкой войск РФ, ведь уже через полторы-две недели все зазеленеет, наступать будет еще сложнее и время для того, чтобыпереломить ход военных действий для России на исходе.

Ранее мы уже писали о том, что Гиркин указал на четыре крупных провала России в Украине: террорист обвинил в поражении Кремль