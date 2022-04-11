Об этом предостерег Владимир Зеленский в своем видеообращении, сделанном в ночь на понедельник, 11 апреля, сообщает «НБН».

Но мы готовимся к этим их действиям. Мы будем отвечать

— сказал президент Украины, пообещав активизировать снабжение оружием, информационную работу на международной арене и привлечение новых средств на помощь в обороне страны.

Украина будет обосновывать введение более жестких санкций против РФ, также заявил Зеленский. Коснувшись работы российской пропаганды, пытающейся снять с РФ ответственность за убийства мирных жителей в Буче и ракетный обстрел вокзала в Краматорске, он обвинил российскую сторону в трусости.

Когда людям не хватает смелости, чтобы признать свои ошибки, принести извинения, адаптироваться к реальности, научиться, они превращаются в монстров. А когда мир это игнорирует, монстры решают, что мир должен адаптироваться под них. Украина все это остановит. Русской трусости ничто не поможет. Придет день, когда им придется все признать, признать правду

— подчеркнул президент Украины.

Ранее мы сообщали о том, что Зеленский высказался о встрече с Путиным и о том, почему переговоры с российским диктатором неизбежны