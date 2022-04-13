Как информирует «НБН», об этом руководитель политической силы «Европейская солидарность» написал в своем Телеграм.

Дословно из сообщения депутата Верховной Рады Украины:

«Вчера в эфире CNN сказал, что было бы хорошо, если бы Соединенные Штаты смогли направить в Украину специалистов ФБР для того, чтобы помочь нам с расследованием страшных преступлений в Ирпене, Бородянке, Гостомеле, Буче, Ворзеле, Ахтырке и Мариуполе».

Он также отметил, что по состоянию на сегодняшний день жизненно необходимо то, чтобы каждый соучастник этих преступлений понес ответственность. Чтобы они получили соответствующее обвинение по решению суда.

«Это может быть специальный уголовный трибунал, назовем его «Бучая Трибунал» или «Мариуполь Трибунал» со «Списком Бучи» – список всех участников преступлений», — подытожил политик.

Ранее Порошенко сообщил об ожиданиях от Папы Римского.