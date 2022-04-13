Как информирует «НБН», украинский лидер в своем видеообращении в Facebook отметил, что народный депутат ВРУ от политической силы «ОПЗЖ» Медведчук был задержан в момент, когда пытался удрать за границу. При этом кум Путина, чтобы осуществить свой план, замаскировался под украинского военнослужащего.

Президент добавил, что на протяжении сорока восьми дней Медведчук скрывался на территории Украины и, наконец, принял решение попытаться убежать за пределы страны.

Дословно из заявления президента Украины:

«Ну что же, для этого космонавта в негативном смысле слова сработало знаменитое «Поехали». Особенно циничным, на мой взгляд, является использование им украинского военного камуфляжа. Он пытался таким образом замаскироваться. Вот он, воин, вот он, патриот. Ну что же, если Виктор Медведчук сам избрал для себя военную форму, то подпадает под правила военного времени. Предлагаю России обменять вашего этого парня на наших ребят и девушек, тех, которые сейчас находятся у вас в плену. Поэтому важно, чтобы правоохранительные органы Украины и военнослужащие рассмотрели такую возможность».

Ранее президент Украины анонсировал, что предстоящая неделя будет весьма тяжелой для Украины из-за наступательных действий государства-оккупанта.