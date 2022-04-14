В интервью изданию «Обозреватель» Гармаш заявил, что Украине не будет смысла ставить вопрос о любого рода компромиссах, если она сможет отразить удар вражеской армии и отбросить противника на территорию РФ, информирует «НБН».

По словам представителя Украины в ТКГ, хорошая идея подписать договор не со страной-оккупантом, а сразу с несколькими государствами, которые будут гарантами безопасности, в случае, если нет уверенности в том, что удастся изгнать оккупантов с нашей территории.

Временное перемирие позволит Украине выиграть время, чтобы накопить нужные ресурсы, получить от партнеров необходимое вооружение и снизить потери экономического потенциала страны, которые на сегодня составляют 30%.

Как отметил Гармаш, временное перемирие Украине может и не понадобиться, если российские захватчики проиграют битву за Донбасс и будут изгнаны до территории РФ. В такой ситуации Киев будет диктовать Кремлю сосуществования Украины с Россией в будущем на своих условиях под гарантии безопасности государств-партнеров.

По мнению журналиста, опасность для украинцев будет сохраняться, пока страна-агрессор будет существовать в форме империалистического государства. По этой причине наши защитники должны гнать оккупантов за границы Украины, чтобы россияне прочувствовали на себе, что такое война и больше не захотели ее. Именно такой сценарий обеспечит нам главные гарантии безопасности.

Отметим, что Зеленский сделал заявление по битве с армией Путина за Донбасс. Глава государства высказался о прогнозах завершения боевых действий в этом регионе.