Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «24 Канал».

Вечером 13 апреля стало известно о том, что ВСУ поразили ракетами «Нептун» российский ракетный крейсер «Москва». Этот корабль участвовал в захвате острова Змеиный и, как известно, был послан мужественными защитниками острова.

Российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин не исключает, что страна-агрессор может попытаться мстить за корабль.

«Они, конечно, отреагируют. Они попытаются что-то предпринять, в этом нет сомнений. Но они и так это делают», — сказал он.

Фейгин отметил, что накануне Россия открыто пригрозила ударами «по центрам принятия решений» в Киеве.

«Если им удастся ударить по, как они говорят, «по центрам принятия решений» в Киеве, то это же будет и ответ такой же», — сказал Фейгин.

Правозащитник отметил, что Кремль официально не признает, что ВСУ ракетами «Нептун» отправили на дно Черного моря крейсер «Москва».

«Если они признают, что ВСУ способны ликвидировать, уничтожать крейсеры, а если завтра в Москве что-то взорвется? И что?.. Думаю, что риторика проигрышная с их стороны. Они могут, повторю, ударить. Они и так это делают. Но эффективность подобного рода угроз – она очень сомнительная», — заявил Фейгин.

Он добавил, что поражение «Москвы» — это серьезный удар для страны-агрессора. Ведь корабль имел символическое значение для России.

«Их предупреждали, об этом говорили. Им говорили умные люди, эксперты: «не вздумайте нападать на Украину, вы плохо кончите»… И происходит то, о чем говорили. Так что все эти заявления Минобороны РФ они от отчаяния», — добавил правозащитник.

Ранее появилась информация, что Путин пришел в ярость, узнав о поражении крейсера «Москва».