Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Российское предприятие «Уралвагонзавод» сокращает производство новой бронетехники. Предприятие страны-агрессора столкнулось с трудностями после введенных против РФ санкций.

Украинская разведка сообщает, что завод испытывает проблемы с финансированием и импортными комплектующими. В частности, предприятию страны-агрессора не хватает бронированной стали. Данный завод производил танки «Т-72», «Т-90» и «Т-14». Отныне предприятие приостанавливает производство вышеперечисленных танков.

«Несмотря на широкоразрекламированное «импортозамещение» РФ не может самостоятельно продолжать выпуск высокотехнологического оружия без продолжения поставок импортных комплектующих», — идется в сообщении украинской разведки.

Сейчас работников данного завода привлекают к ремонту поврежденной в войне с Украиной военной техники.

К слову, ранее спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сделала для себя открытие – оказывается, Россия импортирует гвозди. Путинская чиновница не стала скрывать свое удивление по этому поводу. Матвиенко предложила дать малому и среднему бизнесу распоряжение на изготовление гвоздей.