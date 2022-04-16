Как сообщает «НБН» со ссылкой на сайт российской правящей партии Единая Россия, это связанно с новыми данными генерального штаба Российской Федерации. Так, согласно якобы полученным данным, наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота — крейсеру «Москва», осуществлялась с помощью группировки спутников Starlink (компании SpaceX Илона Маска).

Медведев также сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в «специальной военной операции», верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоной проведения «специальной военной операции» и черноморским бассейном.

Россия не занимается милитаризацией космоса, но и не позволит это делать другим

— заявил Медведев.

Он же сообщил об отстранении адмирала Игоря Осипова с должности командующего Черноморским флотом ВМФ России на время расследования причин крушения крейсера «Москва».

Напомним, ранее мы сообщали о том, что крушение крейсера «Москва» — тяжелый удар для Путина