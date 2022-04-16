В эфире телеканала «Украина 24» бывший замглавы Генштаба ВСУ подтвердил информацию о том, что российское руководство без сожаления бросает своих солдат в котел войны с Украиной, информирует «НБН».

Романенко сообщил, что на последнем совещании с руководителями силовых структур России президент-агрессор Владимир Путин отдал приказ не жалеть военнослужащих. При этом кремлевский диктатор потребовал бережно относиться к военной технике, которую после использования в боях фактически невозможно восстановить.

Российская Федерация с начала «спецоперации» в Украине потеряла более 20 000 своих военных, однако, чтобы добиться хоть какой-то победы, лидер россиян готов пожертвовать еще большим количеством солдат.

Такие действия главы Кремля украинский генерал назвал «жуковским подходом», обратив внимание на то, что наши защитники эффективно ликвидируют технику оккупантов.

Напомним, что Путин после провала захвата Киева «за два дня» начал репрессии в Кремле. Политолог Андрей Пионтковский высказался о «зачистке» среди политической верхушки и силовиков в Российской Федерации.