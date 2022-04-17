Как информирует «НБН», в Телеграм политик написал, что в эфире MSNBC он обратился с призывом к Соединенным Штатам Америки наращивать военную помощь Украинскому государству, а также окончательно принять программу ленд-лиза.

Дословно из сообщения Петра Порошенко:

«Хочу высказать благодарность Правительству Соединенных Штатов Америки за то, что Вашингтон выделил восемьсот миллионов долларов дополнительно для оказания военной помощи Украине. Это инвестиции в сохранность всего цивилизованного мира. Что означают такие объемы военной помощи? Речь идет об изменении правил игры. Вы можете себе представить, что для того, чтобы ход войны был изменен, нам нужно всего-навсего сто истребителей, две сотни вертолетов, три сотни танков, а также порядка тысячи бронемашин. После этого силы нашей страны сделают свое дело».

Кроме того, Порошенко подчеркнул, что США также показывают важное лидерство, побуждая другие страны присоединяться к этому процессу. И теперь нам оружие предоставляют и Канада, и отдельные страны ЕС и НАТО.

«Как это можно назвать? Лэнд-лиз. Американский Сенат уже проголосовал за такое решение. Теперь же дело остается за Палатой представителей. И я очень хотел бы попросить, сделайте это как можно скорее. Предоставьте главе Белого дома передать нам больше оружия. Это и будет являться кратчайшим путем к миру».

Ранее Петр Алексеевич сделал заявление о необходимости направить в Украину специалистов ФБР.