Об этом политик заявил в прямом эфире YouTube-канала «Украина-24», передает «НБН».

У экс-главы МВД Украины Арсена Авакова поинтересовались, может ли российский диктатор еще раз бросить свои войска на захват Киева. Аваков не исключает, что у Путина есть такое желание. Однако, по словам экс-министра, у главы Кремля нет таких возможностей.

«Он хочет этого, но у него нет возможности. У него совершенно нет такой возможности. Технически это сейчас невозможно. Он еле-еле унес из под Киева пятки. И еще благополучно унес, то что произошло в Рыжем лесу – это еще более-менее. Для него могло все закончиться еще большими потерями», — сказал Аваков.

Кроме того, политик считает, что путинская армия не сможет окружить украинских военных в зоне ООС.

«Провести там окружение – это нечто из области фантастики. Это нечто из области того, что Путин нам рассказывает, что его армия «вторая в мире, бойтесь меня заранее». Не сработало, дали по ушам», — заявил экс-министр.

Аваков отметил, что ВСУ мужественно и грамотно обороняются.

Ранее Аваков назвал ориентировочную цифру погибших мирных жителей в Мариуполе.