В эфире американского ТВ-канала NBC американский военный эксперт объяснил, что мешает стране-агрессору воплотить в жизнь угрозы Североатлантическому Альянсу. МакКэффри заявил, что российский президент Владимир Путин стратегически проиграл войну в Украине, информирует «НБН».

По словам экс-генерала, армия России растеряла всю свою «мощь» на украинской территории, в частности ВС РФ потеряли 35 000 солдат, в числе которых раненные и убитые. Сейчас оккупанты не будут пытаться разбить защитников Украины в городах с плотной застройкой, а будут атаковать на открытой местности Донбасса, после чего планируют осуществить захват Одессы.

МакКэффри убежден, что после сражений с украинскими военными, Москва не сможет серьезно угрожать странам-членам Североатлантического Альянса. Он напомнил, что Кремль отправил в Украину 60% личного состава вооруженных сил РФ, который проигрывает театр боевых действий из-за ужасного уровня штабного управления, низкого тактического уровня 65 батальонов и отсутствия дисциплины.

Аналитик обратил внимание на то, что государства НАТО стали более сплоченными, проводят перевооружение, кроме того, выразили готовность присоединиться к Альянсу Финляндия и Швеция.

Ранее Христо Грозев рассказал, что военные НАТО в восторге от того, как украинские воины защищают свою страну от вооруженной агрессии России.