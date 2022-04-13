Как информирует «НБН» со ссылкой на интервью Грозева изданию ВВС, военные профессионалы НАТО выражают восхищение силой и мужеством армии Украинского государства, которые были проявлены в войне против Российской Федерации.

Бойцы Альянса говорят, что за это Украину можно хоть и сейчас брать в НАТО. Однако, при этом они понимают, что главным препятствием является политический аспект.

Дословно из заявления Грозева:

«Я точно знаю, что неформально и неофициально военнослужащие профессионалы Североатлантического Альянса в восторге от армии Украины. Считается, что ее уровень защиты превышает среднестатистический уровень войск НАТО».

Напомним, ранее мы уже писали о реакции советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка на ситуацию в Мариуполе.