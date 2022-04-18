Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает «НБН».

СБУ показала видео с обращением Виктора Медведчука к президенту Украины Владимиру Зеленскому и диктатору РФ Владимиру Путину. Подозреваемый в госизмене Медведчук просит обменять его на защитников и жителей заблокированного Мариуполя.

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что Украина ранее говорила о том, что готова обменять кума Путина. Тем временем россияне в информационном пространстве начади запускать месседж «он нам и даром не нужен».

«С одной стороны, можно в это поверить, если ты россиянин. Для простых граждан он украинский политик, хоть и пророссийский. Но мы то помним, кто такой Медведчук. Для любого украинца – он кум Путина. Человек, который знает чуть ли не каждого, кто в Украине получал деньги от Кремля. Более того, он знает таких людей и заграницей», — пишет Гончаренко.

Гончаренко считает, что Медведчука надо обменять. Но сначала получить от него всю нужную Украине информацию, которой он владеет.

«Я понимаю, что обмен – очень спорный и тяжелый вопрос. Многие хотят видеть преступников за решеткой, а не в другой стране на воле. Но нужно помнить о наших людях в российском плену», — сказал депутат.

По словам нардепа, если реально обменять Медведчука на защитников и жителей Мариуполя, то это нужно делать, как можно быстрее.

Накануне Медведчук обратился к Путину и Зеленскому с просьбой обменять его на жителей и защитников Мариуполя.