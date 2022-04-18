Специалист по психотерапии отмечает, что кремлевский диктатор живет в двух реальностях. Обращая внимание на поведение Путина, Рыхальская отмечает наличие признаков, указывающих на шизофрению, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

Психотерапевт отметила, что она не тестировала и не анализировала главу России, однако может сказать, что много похожего в поведении главы России именно на это расстройство психики. Она добавила, что шизофрения простыми словами – наличие двух реальностей у человека.

Говоря о том, какой конец будет у президента-агрессора, эксперт заявила, что от Путина избавится его окружение. Рыхальская призвала вспомнить историю, в частности смерти Ленина и Сталина. Она предполагает, что лидера россиян «каким-то образом укокошат» те, кто находится рядом с ним.

Астролог Макс Гордеев также утверждает, что Путина «уберет» кто-то из приближенных к нему. Высказываясь о судьбе президента РФ, он отметил, что глава Кремля умрет от «ножа в спину».