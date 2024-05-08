В аналитическом материале ISW отмечается, что риторика бессменного российского лидера во время выступления в день «инаугурации» была абстрактной и шаблонной, информирует «НБН».

Глава Кремля благодарил граждан РФ и «жителей исторических земель России», которые, по его словам, «отстояли право быть с родиной». По всей видимости, он таким образом трактует сепаратизм и коллаборационизм.

Также Путин благодарил российских оккупантов и призывал страну-агрессора «объединиться ради победы», и сообщил о «серьезных вызовах», которые стоят перед РФ.

В ISW отметили, что диктатор давно оправдывает вторжение в Украину «помощью соотечественникам за границей» и борьбой за «исторические земли». Эксперты считают, что он намерен признать войну, при этом не возлагая повышенных ожиданий на перспективы захватчиков в соседней стране абстрактным призывом к победе.

Также Путин практически прямо дал понять россиянам, что он продолжит «закручивать гайки» в стране, ведь народу якобы нужно автократическое правление, чтобы общественно-политическая система РФ смогли противостоять любым угрозам и вызовам. Глава Кремля добавил, что чем активнее граждане будут сплачиваться вокруг него, тем лучше он будет управлять государством.

Аналитики считают, что таким образом диктатор сообщил, что его новый президентский срок будет более автократическим. В остальном его выступление состояло из шаблонов и абстрактных призывов к национальному триумфу.

Напомним, что лидер россиян после «инаугурации» сделал заявление о диалоге с Западом.