Об этом он рассказал на брифинге в Офисе президента, передает «НБН».

Наступление войск РФ на Донбассе советник главы ОП Алексей Арестович назвал второй фазой войны. Он подчеркнул, что пока россиянам не удалось добиться успеха ни на одном участке.

По его словам, после провала наступления РФ на Донбассе у Кремля будет выбор из трех сценариев для следующей фазы войны.

Первый сценарий – россияне будут пытаться удержать захваченные украинские территории.

«Так как к тому моменту истратят все свои оперативные резервы для наступления», — сказал Арестович.

Также Арестович допускает, что войска РФ могут «убраться с нашей территории» — это второй сценарий.

И третий сценарий – страна-агрессор снова попытается перейти к мирным переговорам.

При этом Арестович напомнил недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что если россияне добьют Мариуполь, то после этого мирных переговоров может и не быть.

Ранее Арестович объяснил, почему российские оккупанты начали активнее обстреливать Харьков.