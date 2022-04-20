Об этом Святослав Паламарь заявил в своем видеообращении, передает «НБН».

Заместитель командира полка «Азов» и капитан Святослав Паламарь заявил, что представители переговорной группы Украины – Давид Арахамия и Михаил Подоляк готовы приехать в заблокированный Мариуполь для переговоров с россиянами относительно эвакуации защитников города.

«Сегодня мы говорили с высшим политическим руководством. Это именно Давид Арахамия и Михаил Подоляк, которые заявили, что они готовы приехать на переговоры в Мариуполь с Мединским и Слуцким по поводу эвакуации оставшегося здесь военного гарнизона», — заявил Паламарь в видеообращении.

Защитник Мариуполя заявил, что «азовцы» готовы эвакуироваться со своим стрелковым оружием при поддержке третьей стороны. Таким образом, защитники Мариуполя смогут спасти личный состав, эвакуировать раненных военных и унести тела тех, кто погиб, защищая город.

Паламарь подчеркнул, что бойцы не планируют сдаваться в плен РФ.

«Призываем весь цивилизованный мир приобщиться к гарантиям безопасности», — заявил Паламарь.

Ранее Подоляк уличил Пескова во лжи относительно переговоров.