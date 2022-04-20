Как информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ», по словам Данилова храбрость украинских военнослужащих, а также эффективность западного оружия помогли оттеснить российские войска из северных областей Украинского государства.

Дословно из заявления Данилова в эфире SkyNews:

«С наступлением войны мы имели оружие против танков. Оно оказалось очень даже эффективным. Нам удалось уничтожить множество танков и бронетехники России. Благодаря эффективности такого оружия и храбрости наших воинов мы смогли вытеснить их из Киевского региона, Сумской и Черниговской областей. И когда в России говорят, что они ушли по собственной воле, то это неправда».

Кроме того, Алексей Данилов также призвал западных союзников ускорить предоставление более тяжелого вооружения, так как силы Украины ведут сейчас вторую фазу войны, которая сосредоточена на Донбассе.

Напоследок Данилов добавил:

«В настоящее время нам необходимо тяжелое оружие, а также бронетехника. Нам нужна дальнобойная артиллерия. Очень нужно. И если то оружие, которое Украине обещали наши союзники, будет доставлено как можно скорее, то конец войны может быть гораздо раньше».

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