Об этом политолог рассказал в эфире «Украина-24», передает «НБН».

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что пророссийский депутат Виктор Медведчук на самом деле не хочет в Россию. По словам политолога, в РФ кум Путина может присоединиться к руководителю 5-й службы ФСБ, генералу Сергею Беседе и экс-помощнику Путина Владиславу Суркову. Оба, согласно информации источников, попали под репрессии российского диктатора Владимира Путина.

«Беседу и Суркова будут судить за растрату средств… Их судят за провал операции, за то, что неправильно информировали. Формально обвинение им предъявили воровство банальное… Я думаю, что Медведчук очень не хочет в Москву. Дело Беседы-Суркова может стать делом Беседы-Суркова-Медведчука о растрате кремлевских денег», — сказал Пионтковский.

Стоит отметить, что на днях Медведчук обратился к президенту Украины и президенту РФ с просьбой обменять его на жителей и защитников Мариуполя.

Ранее Данилов рассказал, при каких условиях может состояться обмен Медведчука.