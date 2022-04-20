Об этом Песков сообщил в комментарии российским журналистам 20 апреля, сообщает «НБН».
При этом прессекретарь главы страны-агрессора в очередной раз заявил, что «украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, своих слов, постоянно их меняет».
По словам Пескова, «в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия».
В то же время на данный момент не понятно, о каком проекте идет речь и когда он был передан.
«Украинская правда» обратилась за комментарием в Офис президента Украины.
В ОП сообщили, что будут изучать встречные позиции, высказанные Россией на предложения Украины о системе гарантий безопасности для нашей страны.
Прямая речь советника главы ОП Михаила Подоляка:
Что касается переговорного процесса, то Украина ещё в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну.
Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше — наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера.
Ранее Михаил Подоляк отмечал, что осада Мариуполя Россией еще больше усложнила переговоры между Киевом и Москвой, поэтому сложно сказать, когда могут возобновиться прямые контакты между сторонами.
Также мы писали о том, что Зеленский озвучил, что положит конец переговорам с Россией
Обсуждение