Об этом Песков сообщил в комментарии российским журналистам 20 апреля, сообщает «НБН».

При этом прессекретарь главы страны-агрессора в очередной раз заявил, что «украинская сторона постоянно отходит от своих ранее данных согласований, своих слов, постоянно их меняет».

По словам Пескова, «в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия».

В то же время на данный момент не понятно, о каком проекте идет речь и когда он был передан.

«Украинская правда» обратилась за комментарием в Офис президента Украины.

В ОП сообщили, что будут изучать встречные позиции, высказанные Россией на предложения Украины о системе гарантий безопасности для нашей страны.

Прямая речь советника главы ОП Михаила Подоляка:

Что касается переговорного процесса, то Украина ещё в рамках стамбульского раунда передала стороне оппонентов свои предложения по формульным решениям. В том числе касательно гарантий безопасности как обеспечения последующих ненападений на нашу страну. Российская сторона изучила предложения и высказала свои встречные позиции. Дальше — наша очередь изучать, сравнивать, делать выводы. В том числе политико-юридического характера.

Ранее Михаил Подоляк отмечал, что осада Мариуполя Россией еще больше усложнила переговоры между Киевом и Москвой, поэтому сложно сказать, когда могут возобновиться прямые контакты между сторонами.

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