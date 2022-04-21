Как информирует «НБН», в Телеграме Кивы появилось обращение к Путину, в котором лишенный мандата депутата политик говорит о необходимости предоставить ему российское гражданство.

Также известно, что Илья Кива запросил политическое убежище в России и гражданство. Сам политик обнародовал открытое письмо к Путину в котором размышлял об одном народе, а также его «борьбе за мир и правду» и «непростом для Российской Федерации периоде».

Ранее в феврале месяце, перед началом полномасштабного вторжения России в Украину, Илья Кива обращался к гаранту Конституции Украины Владимиру Зеленскому. В частности, тогда политик, находящийся на тот момент в Испании, заявил, что он не намерен возвращаться на территорию Украинского государства, так как дома его якобы преследуют за своеобразную позицию и критику действующей власти Украины.