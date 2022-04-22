В интервью изданию «Украинская правда» Данилов рассказал, что 24 февраля вторжение путинских войск началось в 3:40 в Луганской области на участке Меловое, информирует «НБН».

По его словам, украинское руководство думало, что оккупанты заходят именно по территории Донецкой и Луганской областей, чтобы после признания «ЛДНР» забрать их в границах областей. Однако уже через час наступление российских захватчиков началось по всей стране.

Секретарь СНБО рассказал, что он сразу поехал в Офис президента, где уже был министр внутренних дел Денис Монастирский. Данилов запомнилось, что Зеленский был в белой рубашке.

«Ну что? Будем бороться!» — заявил глава государства.

Немного позже началось срочное заседание Совета нацбезопасности и обороны и встреча с нардепами. Данилов отметил, что первые 3-5 дней войны с Россией – самые сложные времена, поскольку в эти дни было принято много фундаментальных решений. Кроме того, поступало очень много информации о планах врага о физическом уничтожении Зеленского.

Также секретарь СНБО рассказал, как в Кремле готовили план устранения украинского президента. Он рассказал, кто пообещал кремлевскому диктатору Владимиру Путину ликвидировать Зеленского.