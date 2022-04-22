Об этом Олег Жданов сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону, видео доступно на YouTube, передает «НБН».

Военный эксперт Олег Жданов прогнозирует, что полномасштабная война с РФ может продлиться еще несколько месяцев. При этом Жданов предостерег руководство Украины от подписания каких-либо мирных договоров со страной-агрессором. Иначе, по его словам, это затянет войну на годы.

«Я думаю, что война на несколько месяцев – это как минимум… На сегодняшний день не на годы. Единственное, не дай Бог нам подписать какое-то промежуточное соглашение, что-то вроде мирного договора. Иначе это будет «Минск-3». Иначе мы отложим эту войну еще на пару лет», — сказал эксперт.

По его словам, в случае подписания какого-то промежуточного соглашения, Россия даже несмотря на санкции и полную изоляцию, начнет восстанавливать свои вооруженные силы, чтобы снова напасть на Украину.

«Будут пытаться клепать все комплектующие запчасти вместо импортных и будут стараться восстанавливать вооруженные силы. И все равно они к нам придут. Поэтому, я абсолютно поддерживаю ту мысль, что в этой войне все должно решить поле боя. Или разгром или продолжение до победного конца. Но ни в коем случае нельзя идти на уступки», — сказал Жданов.

Эксперт подчеркнул, что он уверен в победе Украины.

«У нас есть историческая возможность разгромить «вторую армию в мире»», — добавил он.

Ранее Жданов спрогнозировал, сколько будет длиться битва за Донбасс.