Спикер украинского парламента в интервью изданию «РБК-Украина» заявил, что народным избранникам, которые поддержали агрессию России в отношении нашей страны и одними из первых сбежали из Украины, не место в сессионном зале ВРУ, информирует «НБН».

Стефанчук отметил, что сейчас наказания для таких нардепов Конституция и украинское законодательство не предусматривает. В то же время политики-беглецы, которые убеждали, что они «за мир» или, наоборот, «ястребы войны», получат политическую оценку каждого украинского гражданина.

По словам представителя Верховной Рады, около 10 народных избранников, которые преимущественно являются членами пророссийской политической силы «ОПЗЖ», выехали из Украины за несколько дней до вторжения РФ и не возвращаются обратно.

Ранее спикер ВРУ рассказал информацию по трем народным депутатам, на которых готовилось покушение.