Об этом он заявил в эфире объединенного телемарафона, передает «НБН».

Журналист-расследователь международной группы Bellingat Христо Грозев заявил, что Россия хочет захватить Юг Украины, включая Одессу. По его словам, власти РФ хотят «продать» своему народу хоть какую-то «победу» к 9 мая.

«С их стороны есть паника. Есть желание «продать» какую-либо «победу» до 9 мая своему народу. Понимая, что если ничего красивого, с их точки зрения, как полный коридор в Одессу, не подарить народу, то народ начнет задавать вопросы. Они уже начинают задавать», — сказал журналист.

Расследователь выразил уверенность в том, что российским захватчикам не удастся осуществить эти планы. Грозев опасается, что после военных неудач путинские войска могут применить в Украине химическое оружие или же устроить теракты.

«Здесь самое страшное, что если им не удастся, а мне кажется, что им это не удастся, — то они будут готовы пойти в последнюю минуту на более террористические меры, на применение химического оружия, например», — сказал он.

При этом Грозев допускает, что российский генералитет может не выполнить этот преступный приказ.

«Здесь надо смотреть на то, что большая часть среди силовиков и генералитета начинают думать о своей шкуре, а не только о шкуре Путина. И выполнят ли они такой приказ, — я еще до конца не уверен», — добавил Грозев.

Ранее Грозев озвучил количество десантников РФ, которые погибли на войне против Украины.